Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном и продюсером легендарной певицы Софии Ротару. Как известно, у него с женой Светланой есть двое детей - Анатолий и Соня. На своей странице в Инстаграм сын Ротару засветил свою дочь - Соню Евдокименко, которая приехала на свои каникулы от учебы в Киев, где они живут.
"И снова на учебу", — рассказал Руслан Евдокименко.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией и реакций: "В добрый час", "Доброго пути! Сколько лет ещё учиться Соне?", "Я ее очень люблю такая умница", "Папина доча, удачи", "Очень красивые", "Какая красивая у вас дочь", "Счастливого Пути!Удачи и Успехов Во Всём!", "Хорошего полёта и мягкой посадки Сонечке", "Вы прекрасны", "Очарование", "Какие милые! Отличной дороги и успешной учёбы Сонечке-красавице! А папе - терпения и сил в ожидании новой встречи с любимой доченькой!".
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Надвигается снег и мороз до -12, но в некоторых областях повеет весной: что обещают синоптики
"Хуже, чем вчера": победительницу "Холостяка" Анну Богдан сразила болезнь
Дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов: "А ведь был любим миллионами"
Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей
Напомним, что Соня Евдокименко учится и живет в Нью-Йорке со своим женихом-миллионером Денисом Жадановым. Модель учится на дизайнера.
Ранее сообщалось, внучка Софии Ротару показала роскошные кадры с новой черно-белой фотоссесии: "Самая красивая"
Также, как выглядел первый и единственный муж Софии Ротару, сын опубликовал фото: "Спасибо тебе за все"
Politeka рассказывала, внучка Софии Ротару засветила интерьер роскошной комнаты в особняке певицы под Киевом: позолоченные рамы и гардины