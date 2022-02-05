Сын легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал свою дочь Соню перед тем, как она отправилась на учебу в Америку.

Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном и продюсером легендарной певицы Софии Ротару. Как известно, у него с женой Светланой есть двое детей - Анатолий и Соня. На своей странице в Инстаграм сын Ротару засветил свою дочь - Соню Евдокименко, которая приехала на свои каникулы от учебы в Киев, где они живут.

"И снова на учебу", — рассказал Руслан Евдокименко.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией и реакций: "В добрый час", "Доброго пути! Сколько лет ещё учиться Соне?", "Я ее очень люблю такая умница", "Папина доча, удачи", "Очень красивые", "Какая красивая у вас дочь", "Счастливого Пути!Удачи и Успехов Во Всём!", "Хорошего полёта и мягкой посадки Сонечке", "Вы прекрасны", "Очарование", "Какие милые! Отличной дороги и успешной учёбы Сонечке-красавице! А папе - терпения и сил в ожидании новой встречи с любимой доченькой!".

Напомним, что Соня Евдокименко учится и живет в Нью-Йорке со своим женихом-миллионером Денисом Жадановым. Модель учится на дизайнера.

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