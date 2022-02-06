Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram единственный внук легендарной 74-летней украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, которого назвали в честь дедушки, редко делится с поклонниками фотографиями, однако на этот раз Евдокименко-младший все же обнародовал стильное фото.

Перед камерами 27-летний Анатолий предстал в классическом черном костюме. Он сидел на кресле, заложив ногу на ногу.

Фотографию парня, который пишет электронную музыку, а также пробует себя в роли фотомодели, прокомментировала его мама Светлана Евдокименко. Свою реакцию оставила также сестра София.

"Люблю это 😎 ", - написала 20-летняя Софья Евдокименко.

"Ты сможешь делать все, что захочешь, если готов поработать для этого ❤️", - написала мама Анатолия Светлана.

Поклонники также оставили свои комментарии.

"Невероятной красоты Анатолий. Настоящей, мужской и человеческой", "Умный, красивый и талантливый парень. Будь здоров и счастлив, Анатолий!", "Мысли формируют человека 🙌❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что внук Софии Ротару показал себя за работой, красавица-сестра не сдержалась: "Люблю...".

Напомним, что единственный сын Софии Ротару засветил, как сейчас выглядит его дочь: "Вы прекрасны".

Также Politeka писала, что внучка Ротару, которая рассекретила свою болезнь, появилась в полностью черном образе: что с певицей.