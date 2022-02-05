Син легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав свою дочку Соню перед тим, як вона вирушила на навчання в Америку.

Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином і продюсером легендарної співачки Софії Ротару. Як відомо, у нього з дружиною Світланою є двоє дітей - Анатолій і Соня. На своїй сторінці в Instagram син Ротару засвітив свою дочку-Соню Євдокименко, яка приїхала на свої канікули від навчання до Києва, де вони живуть.

"І знову на навчання", - розповів Руслан Євдокименко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією і реакцій: "В добрий час", "Доброго шляху! Скільки років ще вчитися Соні?", "Я її дуже люблю така розумниця", "Татова доча, удачі", "Дуже красиві", "Яка красива у вас дочка", "Щасливої дороги! Удачі та успіхів у всьому!", "Гарного польоту і м'якої посадки Сонечке", "Ви прекрасні", "Чарівність", "Які милі! Відмінної дороги та успішного навчання Сонечці-красуні! А татові - терпіння і сил в очікуванні нової зустрічі з коханою донечкою!".

Нагадаємо, що Соня Євдокименко вчиться і живе в Нью-Йорку зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим. Модель вчиться на дизайнера.

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