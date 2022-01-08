Як пише Politeka.net, 27-річний Анатолій Євдокименко, як і його сестра Соня, живе за кордоном. Хлопець явно успадкував любов свого сімейства до музики, і зараз виступає в якості діджея під псевдонімом SHMN.

На нових кадрах у своєму Instagram Анатолій показав, як працює над створенням музики. На відео хлопець сидів у студії, оточений апаратурою. Він захоплено грав, створюючи нову композицію. При цьому Анатолій явно був максимально залучений в процес.

"Записую", - підписав кадри музикант.

Його сестра, починаюча модель і блогерша Соня Євдокименко, яка живе і навчається в США, тут же відреагувала на пост.

"Люблю щоденний контент зі студії", - написала дівчина.

Їх мама, невістка Ротару на ім'я Світлана, також залишила під постом сина сердечка.

Відзначимо, що Анатолій Євдокименко більшу частину часу проводить у Лондоні. Він також їздить по Європі і світу зі своїми виступами. Софія Ротару явно підтримує хлопця в його починаннях, так як раніше розповідала шанувальникам про його нові роботи.

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