Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и светская дива Ким Кардашьян старательно занимается новой коллекцией одежды, поэтому редко имеет достаточное количество свободного времени, чтобы проводить вечера в тишине. Также Ким приходится иногда совмещать примерки одежды и присмотр за детьми.

Дело в том, что сейчас Ким активно развивает свой бренд одежды и разрабатывает новые модели одежды, но также артистке нравится и проводить время с детьми. Поэтому она изредка устраивает с ними посиделки прямо в примерочной. А после развода Канье начал протестовать из-за этого.

В этот раз образ недовольной старшей дочери Норт, пока ее мама развлекалась, насмешил сеть.

«Норт на заднем плане бесценен😍; я вырастила 4 детей одна, она будто говорит; Север! 😂; Кто-нибудь еще думает, что ее дочери Норт нужно больше внимания? Или это только я?; Норт обслуживает VIBE 😂❤️; чи чи на заднем плане😂; Норт на заднем плане, Канье закатит истерику ✋😩; Бедный ребенок; Это то, о чем говорит мистер Уэст?».

Также Ким опубликовала два снимка, на которых предстала в совершенно разных образах. При этом больше всего внимания досталось именно второму фото.

Напомним, Кардашьян с веселыми подругами устроила пижамную вечеринку в розовом: нескромные кадры.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в розовой маленькой пижаме не стала скрывать загорелые формы: "Лучше, чем Барби".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в сплошной коже мотивировала мудрыми словами: "Счастье – это ключ к...".