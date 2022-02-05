Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и светская дива Ким Кардашьян старательно занимается новой коллекцией одежды, поэтому редко имеет достаточное количество свободного времени, чтобы проводить вечера в тишине. Также Ким приходится иногда совмещать примерки одежды и присмотр за детьми.
Дело в том, что сейчас Ким активно развивает свой бренд одежды и разрабатывает новые модели одежды, но также артистке нравится и проводить время с детьми. Поэтому она изредка устраивает с ними посиделки прямо в примерочной. А после развода Канье начал протестовать из-за этого.
В этот раз образ недовольной старшей дочери Норт, пока ее мама развлекалась, насмешил сеть.
«Норт на заднем плане бесценен😍; я вырастила 4 детей одна, она будто говорит; Север! 😂; Кто-нибудь еще думает, что ее дочери Норт нужно больше внимания? Или это только я?; Норт обслуживает VIBE 😂❤️; чи чи на заднем плане😂; Норт на заднем плане, Канье закатит истерику ✋😩; Бедный ребенок; Это то, о чем говорит мистер Уэст?».
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Также Ким опубликовала два снимка, на которых предстала в совершенно разных образах. При этом больше всего внимания досталось именно второму фото.
Напомним, Кардашьян с веселыми подругами устроила пижамную вечеринку в розовом: нескромные кадры.
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