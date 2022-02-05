Известная модель и обладательница титула «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях показала будоражащий воображение образ, который примерила для новой фотосессии.

Как пишет Politeka.net, модель поделилась новыми эффектными снимками на своей странице в Инстаграм. На них Неплях предстала в образе роковой соблазнительницы.

Красотка позировала перед камерой в одном нижнем белье. На ней был черный корсет с кружевом и стринги того же цвета. Единственными яркими пятнами на снимках стали губы модели, накрашенные кроваво-алой помадой, а также розы похожего оттенка.

Один цветок Неплях трепетно держала в руках, а второй оказался приколот к шпильке на ее туфлях.

Модель позировала в максимально чувственных позах.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких снимков.

«Шикарна», «Ах», «Как красиво», «Огонь», «Люблю», «Вишенки», «Вау», - пишут люди.

Отметим, что Неплях привлекла к себе внимание во время участия в 10-м сезоне шоу «Холостяк», где модель соревновалась с другими девушками за сердце Макса Михайлюка. Теперь красотка представляет Украину на конкурсах красоты на международном уровне.

Напомним, "мисс Украина Вселенная" Неплях на публике удивила видом в пиджаке без блузки.

Как сообщала Politeka, "мисс Украина Вселенная" Неплях запала на российского "Холостяка".

Также Politeka писала, что "мисс Украина Вселенная" решила показать, какой была до увеличения губ.