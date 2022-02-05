Как пишет Politeka.net, модель поделилась новыми эффектными снимками на своей странице в Инстаграм. На них Неплях предстала в образе роковой соблазнительницы.
Красотка позировала перед камерой в одном нижнем белье. На ней был черный корсет с кружевом и стринги того же цвета. Единственными яркими пятнами на снимках стали губы модели, накрашенные кроваво-алой помадой, а также розы похожего оттенка.
Один цветок Неплях трепетно держала в руках, а второй оказался приколот к шпильке на ее туфлях.
Модель позировала в максимально чувственных позах.
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Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких снимков.
«Шикарна», «Ах», «Как красиво», «Огонь», «Люблю», «Вишенки», «Вау», - пишут люди.
Отметим, что Неплях привлекла к себе внимание во время участия в 10-м сезоне шоу «Холостяк», где модель соревновалась с другими девушками за сердце Макса Михайлюка. Теперь красотка представляет Украину на конкурсах красоты на международном уровне.
Напомним, "мисс Украина Вселенная" Неплях на публике удивила видом в пиджаке без блузки.
Как сообщала Politeka, "мисс Украина Вселенная" Неплях запала на российского "Холостяка".
Также Politeka писала, что "мисс Украина Вселенная" решила показать, какой была до увеличения губ.