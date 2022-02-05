Как передает Politeka.net, Анна Неплях стала известна благодаря своему участию в реалити-шоу "Холостяк". Через несколько лет она приняла участие в конкурсе "Мисс Украина-Вселенная", где получила победу и представляла страну на международном уровне. На своей странице в Инстаграм Неплях показала себя в модном наряде. На ней необычный пиджак с элементами рук, который надет на тело без блузки и также черная мини-юбка.

"Этот месяц я хочу посвятить расхламлению и реально научиться жить в минимализме и осознанней подходить к покупке вещей.



Меня радует тот факт, что сейчас много дизайнеров, в том числе молодых, создают свои коллекции из переработанных материалов, поддерживая #upcycling", — поделилась Анна Неплях.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией, где поддержали её идею: "Это круто! Комиссионные магазины дают вторую жизнь вещам ♥️ в этом есть много плюсов)", "Вау-вау, очень стильный наряд", "Классный пиджак", "Аня, зачем ты сделала фото у меня дома?"

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