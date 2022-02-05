Как сообщает Politeka.net, шоу набирает обороты и продолжает прощаться с участниками, которые до этого успели выделиться в других сезонах.

На этот раз проект покинул Дмитрий Шевченко, запомнившийся зрителям сезона «МастерШеф. Профессионалы» как Шева Димарик. Дмитрий представлял себя как повара-универсала, который более 10 лет работает в небольших кафе и увлекается рэпом.

В этом эпизоде Дмитрий хуже всех справился с конкурсом черных фартуков и был вынужден покинуть проект.

Украинцы бурно отреагировали на такое развитие событий. Причем мнения насчет вылета Шевы разделились: одни считают, что это было закономерно, а другие расстроены тем, что больше не увидят этого участника на проекте.

«Свершилось», «Жаль. Удачи ему в будущем», «ожидаемо и заслуженно, должен был уйти ещё в первом выпуске», «Справедливо, он не кулинар», «Не знаю, но лично меня не порадовало, что Шева ушёл! Он простой паренёк, хорошо работает в команде!», «Заслуженно и было очевидно», «Совсем не жаль. Все заслуженно», «Что ты Димарик не такой уж и профессионал( Ещё даже половина аматоров не потерялись, а ты уже ушёл! Один вопрос! ? Что ты делал на профиках и как вообще ты в 20_ку попал?», «Блин, очень жаль, без него будет скучно», - пишут люди.

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