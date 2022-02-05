Богдан Шинкарев, который стал победителем 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", рассказал поклонникам, что собрался некоторое время пожить в США.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф"-11 Богдан Шинкарев часто рассказывает поклонникам о своих планах. На этот раз кулинар сообщил, что собирается лететь из Украины и показал фото с самолета. Как выяснилось, Богдан Шинкарев улетел в США.

Он объяснил, что имеет несколько свободных месяцев до начала учебы во Франции, поэтому он решил пожить в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния.

На странице Шинкарев опубликовал пост, в котором подробно рассказал о своих намерениях. По его словам, после победы на "Мастер Шеф" ему возобновили визу в США и Шинкарев решил лететь. Как объяснил Богдан, после обучения в кулинарной школе Le Cordon Bleu он планирует открывать собственный ресторан или доставку еды, поэтому времени на путешествия не будет.

"Признаться честно, было страшновато: я уже несколько лет активно не путешествовал, а тут еще и лечу один, через океан, 27 часов в пути, 20 из которых в самолете😳

Нооо жизнь одна, и на страхи и сомнения у нас просто нет времени⌛️

Мне уже почти 30, а я еще столько всего не сделал, нужно торопиться жить!😊", - написал Шинкарев.

Ранее Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев раскрыл, чего никогда не показывают зрителям: "Это все выбивало из колеи".

Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев нелестно высказался о своих коллегах по шоу: "Жаль, что люди..."

Также Politeka писала, что участнику, вылетевшему из "Мастер Шеф. Битва сезонов" наговорили "комплиментов" на прощание: "Заслужил".