Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф"-11 Богдан Шинкарев часто рассказывает поклонникам о своих планах. На этот раз кулинар сообщил, что собирается лететь из Украины и показал фото с самолета. Как выяснилось, Богдан Шинкарев улетел в США.
Он объяснил, что имеет несколько свободных месяцев до начала учебы во Франции, поэтому он решил пожить в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния.
На странице Шинкарев опубликовал пост, в котором подробно рассказал о своих намерениях. По его словам, после победы на "Мастер Шеф" ему возобновили визу в США и Шинкарев решил лететь. Как объяснил Богдан, после обучения в кулинарной школе Le Cordon Bleu он планирует открывать собственный ресторан или доставку еды, поэтому времени на путешествия не будет.
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"Признаться честно, было страшновато: я уже несколько лет активно не путешествовал, а тут еще и лечу один, через океан, 27 часов в пути, 20 из которых в самолете😳
Нооо жизнь одна, и на страхи и сомнения у нас просто нет времени⌛️
Мне уже почти 30, а я еще столько всего не сделал, нужно торопиться жить!😊", - написал Шинкарев.
Ранее Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев раскрыл, чего никогда не показывают зрителям: "Это все выбивало из колеи".
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