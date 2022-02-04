Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво успешный украино-канадский бизнесмен и судья шоу "Мастер Шеф". Звезда решил показать, как проходят съемки на кухне, где он готовит. Видео Эктор опубликовал в своем блоге Инстаграм.
На видео Хименес-Браво готовил, шутил и показывал своего домашнего любимца.
"Я очень серьезный на съемках. Тем временем я:..", - написал Эктор в начале видео.
"Похоже на меня?", - спросил Эктор.
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Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Как звать домашнего любимца?", "Прямо ваша копия", "Торт из вафельки и крем с ириской это шедевр от Эктора", "Вы очень крутой", "Лупита у Вас везде в кадре. Смешно так", "Мне на секунду привиделась Стелла", "Ваш торт из ББК Киевский, очень вкусный, крем такой нежный, корж мягкий, а орешки дополняют вкус".
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