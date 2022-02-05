Как пишет Politeka.net, шоумен со своей женой Кристиной посетил Украинскую неделю моды. Они оба поделились снимками с мероприятия у себя в Инстаграм.

Так, Кристина Решетник опубликовала фото, на котором муж мило приобнимает ее и целует в макушку.

«Любовь и мода», - подписала свой пост Кристина.

В свою очередь, сам ведущий показал, кого они с женой встретили на мероприятии. На совместном фото они позировали с главной героиней второго сезона «Холостячки» Златой Огневич. Певица была одета в эффектное платье нежно-голубого цвета.

В подписи к снимку Решетник неожиданно решил напомнить украинцам о том, что даже после «Холостячки» сердце Огневич осталось свободным, ведь она быстро рассталась с победителем проекта Андреем Задворным.

«Красавицы и бородач. Я и Fashion – слова антонимы:))) А вот моя жена знает о моде все и даже больше. Мужчины, по секрету - Злата до сих пор Холостячка», - написал ведущий.

Сама Огневич ответила на его слова смеющимся смайликом.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник показал, как в одиночестве кайфует в свой выходной.

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" заставил Решетника работать почти круглосуточно.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника засветилась в объятиях мужа на отдыхе.