Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 38-летний украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал видео, в котором рассказал о новом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

На видео Решетник был одет в пальто, джинсы и белые кеды, несмотря на то, что на улице было -6°C. В руках ведущий держал стаканчик с горячим напитком.

Решетник рассказал, когда премьера 12 сезона.

"Ну что, минус 6 на улице, а я, видите, в вот таких стильных кроссовочках и все это для вас, потому что уже 4 марта самая романтичная, самая крутая премьера этой весны - "Холостяк" на "СТБ" и мы работаем почти круглосуточно", - сказал Григорий Решетник.

Как известно, главным героем 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" стал бизнесмен из Майами Александр Топольский, который сам родом со Львова. Мужчина вернулся в Украину в поисках любви.

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