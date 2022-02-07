Жена известного украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, позволила заглянуть, как проходит ее утренний ритуал.

35-летняя жена Владимира Остапчука тщательно следит за внешностью, и решила раскрыть одни из своих утренних ритуалов, передает Politeka.net.

Примечательно, что ранее звезда Сети признавалась, что тратит в месяц 50−60 тысяч гривен на уход за собой. Иногда эта сумма меньше, иногда - больше, в зависимости, что она покупала и так далее.

Однажды Кристина Остапчук призналась, что наслаждается своей внешностью и считает себя намного красивее и ухоженнее, чем в юном возрасте. По словам девушки, в 20 лет она ярко красилась, но сейчас - наслаждается собой натуральной.

Звезда Сети использует сыворотки и керма, в результате кожа приобрела здоровый блеск, а также посещает косметологов.

В новом посте звезда показала на четырех фото, как начинает свое утро - прежде всего, это стакан воды, а затем красотка нанесла себе маску и уложила патчи под глаза.

"8:39 доброе утро", - написала звезда Сети, которая позировала возле зеркала в милой пижаме с цветочками.

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