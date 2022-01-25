Владимир Остапчук уже несколько лет строит отношения с нотариусом, которая также занимается танцами, передает Politeka.net. Звезды много рассказывают о своей жизни в Инстаграм, и показывают их быт.

В новых сторис телеведущий решил показать возлюбленную дома - в простой одежде и без макияжа. Красотка лежала на диване в спортивном костюме и носках.

"У меня потеря вдохновения, мотивации, и я чувствую, что мне нужны перемены", - пожаловалась жена Владимира Остапчука.

По словам Кристины, она хочет много всего делать, но при этом она не двигалась с места.

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"Поэтому ты лежишь на диване? Я придумал тебе классное лекарство - винчик я уже открыл", - поделился артист.

Отметим, Кристина и Владимир Остапчук сейчас строят собственный дом в одном из элитных поселков под Киевом, а пока пара живет в квартире.

По словам жены телеведущего, муж оплачивает все, что касается обустройства собственного гнездышка, а она взяла на себя другие расходы. В то же время Кристина призналась, что вложила в строительство дома некоторую часть денег.

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