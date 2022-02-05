Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 37-летний украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", поделился новой фотографией со своей второй женой Кристиной Остапчук (в девичестве Горняк).
Остапчук с женой сидели в заведении и обнимались. Кристина широко улыбалась, а Владимир изобразил гримасу на лице.
"Сладкие мечты 🥰🥰🥰 ", - подписал фото Владимир.
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Поклонники прокомментировали новую фотографию Владимира и Кристины Остапчуков.
"Хорошее получилось фото 😉🔥 ", " Вова, ты такой тигрик))))) 😋😋😋 , ух, я бы тебя царапнул !!! 😅😅😅", "Ну такая же обалденная фотка 😍😍😍а Вы - ❤️ ", "Уххх какие 😍🔥❤️", - написали в сети.
Однако были и такие, кто подумал, что рядом с Владимиром его бывшая жена Елена Войченко: "С бывшей смотрелись лучше...", "Это его бывшая жена 😮".
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука ответила на вопрос об уколах красоты и похвасталась результатом: "Очень красиво".
Напомним, что ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль: "Тебя может украсть...".
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук после возвращения из Канады обратился к украинцам: "Как же нам повезло...".