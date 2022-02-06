Александр Пикалов уже много лет работает в "Квартал 95", пишет Politeka.net. С 2003 года артист был женат на Ирине, также участнице коллектива. Пара прожила много лет, но в прошлом году артист выдал неожиданное откровение - он развелся с супругой еще в 2020 году.

У бывших супругов остался сын, Михаил, который родился 6 февраля 2006 года. Именно с днем рождения любящий отец поздравил своего ребенка в Инстаграм.

"Сегодня Моему Михайлику 16 лет 😂😂😂🤘🤘🤘Сын будь Мужчиной🤘🤘🤘", - написал Александ Пикалов.

Звезда "Квартал 95" поделился снимком, где он позирует в костюме, а Михаил - значительно младше сегодняшнего возраста.

За 40 минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.

"😍🎂🚀", "С Именинником Вас!🥳 Мира, добра, счастья!😍", "С именинником! Миша-🔥❤️🔥", "Мои поздравления 🎊🎉🎊 Пусть всегда Ярко Светит Путеводная ЗВЕЗДА 🎂🎂🎂", "На порошенко тут похож)) с днём рождения!!)", - написали пользователи Сети.

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