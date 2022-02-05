Студия "Квартал 95" заявила о возможности прекращения сотрудничества с немецким прокатчиком hamburg.de, если те немедленно не исправят ошибку в анонсе.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице Студии "Квартал 95" появилось обращение к немецкому прокатчику hamburg.de, которое презентует развлекательное шоу "Вечерний Квартал" в странах Европы.

Дело в том, что hamburg.de разместило новость на своем сайте такого содержания: "Russische Comedy-Show "Kvartal 95". Руководство Студии "Квартал 95" считает такое сообщение дискредитацией.

"Студия "Квартал 95" - была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может!",- написали на странице.

Также на странице заявили, что если ошибку не исправят, то Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения.

"Ожидаем на исправление и извинения. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", - говорится в сообщении.

Украинцы написали свое мнение в комментариях.

"Европейцы не ошиблись) они делают выводы из контента, который Вы несете!!!", "Не одним же вам шутить и подкалывать, в Гамбурге тоже люди с юмором:)", "Теперь вы Русише 😂 шоу", "Думаю такой вопрос надо не в инсте решать а прямо", "А выступление будет полностью украинским? Обещаете?)))", - написали в сети.

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