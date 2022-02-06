95-летняя королева Елизавета II в послании, посвященном 70-летию ее правления назвала имена следующих приемников и это не принц Уильям с Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на BBC.
Так, в сообщении говорится, что следующим королем станет сын королевы принц Чарльз. В тексте монархиня упомянула и его супругу, Камиллу. Оказывается, королева изъявила желание, чтобы вторую жену ее сына называли королевой, то есть она бы получила такой же социальный ранг, как у мужа.
Отметим, принц Чарльз женился на Камилле после гибели принцессы Дианы. Первый брак сына королевы был неудачный, поэтому после рождения двоих детей супруги разошлись.
Принцесса Диана призналась в одном из интервью, что в их браке всегда присутствовала Камилла. Примечательно, что последнюю принц Чарльз любил еще до встречи с принцессой Дианой, но тогда ему не разрешили на ней жениться.
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"Леди Ди была бы настоящей королевой, а не эта Камилла", "Да, какая из нее королева? Другое дело Диана 😢", "Они так часто нарушают правила,что можно было бы перескочить очередь,и сразу назначить Уильяма. Молодой взгляд нужен,и его семью любят люди", - прокомментировали новость в Сети.
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