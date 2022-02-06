Британская королева Елизавета II официально раскрыла имя следующего приемника престола, а также изъявила желание дать новый социальный ранг одному из членов семьи.

95-летняя королева Елизавета II в послании, посвященном 70-летию ее правления назвала имена следующих приемников и это не принц Уильям с Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на BBC.

Так, в сообщении говорится, что следующим королем станет сын королевы принц Чарльз. В тексте монархиня упомянула и его супругу, Камиллу. Оказывается, королева изъявила желание, чтобы вторую жену ее сына называли королевой, то есть она бы получила такой же социальный ранг, как у мужа.

Отметим, принц Чарльз женился на Камилле после гибели принцессы Дианы. Первый брак сына королевы был неудачный, поэтому после рождения двоих детей супруги разошлись.

Принцесса Диана призналась в одном из интервью, что в их браке всегда присутствовала Камилла. Примечательно, что последнюю принц Чарльз любил еще до встречи с принцессой Дианой, но тогда ему не разрешили на ней жениться.

"Леди Ди была бы настоящей королевой, а не эта Камилла", "Да, какая из нее королева? Другое дело Диана 😢", "Они так часто нарушают правила,что можно было бы перескочить очередь,и сразу назначить Уильяма. Молодой взгляд нужен,и его семью любят люди", - прокомментировали новость в Сети.

Ранее сообщалось, Кейт Миддлтон озадачила видом на новых фото в честь 40-летия

Также, принц Гарри ополчился против правительства Елизаветы II, дело может дойти до суда

Politeka рассказывала, Кейт Миддлтон и принц Уильям побаловали детей на Рождество