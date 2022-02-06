Как пишет Politeka.net, 24-летняя Иванка Сасанчина активно развивает свою страницу в Instagram. Молодая блогерша, которая недавно родила первенца, рассказывает своим подписчикам обо все.

Естественно, она не могла не похвастаться новой прической, которую ей сделали после того, как она вернулась из больницы, куда была госпитализирована с новорожденной Лизой.

В своих Stories девушка продемонтрировала длинные струящиеся волосы. Иванка кокетливо покрутилась перед камерой, а потом игриво подмигнула.

На ней была надета сиреневая пижама, в которой блогерша появляется почти всегда.

"Счастливая", - написала девушка.

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина угодила в больницу с младенцем

Как сообщала Politeka, "Помолитесь за нее": маленькая дочь победителя "Голосу країни" оказалась в больнице после инфицирования родителей.

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