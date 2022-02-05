Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая заболела коронавирусом и вместе с одномесячной дочерью Лизой попала в больницу, рассказывает поклонникам о ходе болезни. Заметим, что в Романа также подтвердили Covid-19, но он лечится дома.
Так, Иванка пожаловалась поклонникам на новые проблемы со здоровьем.
"Меня вчера начал живот болеть очень, а сегодня уже так болит, что не выдерживаю! Малышка с рук не слезает, уже третью ночь ходим по палате туда-сюда. Надеюсь, что сегодня смогут пустить домой ... Если сегодня еще целый день и вечер на руках будет, то я точно отсюда не выйду, а выползу", - пожаловалась Иванка поклонникам.
Напомним, что 30 декабря 2021 года жена Сасанчина родила девочку Лизу. Иванке были вынуждены сделать кесарево сечение, поэтому она еще не успела восстановиться.
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Ранее Politeka сообщала, что пораженный вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке: "Еще одного бейбика".
Напомним, что Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина.
Также Politeka писала, что вирус достался семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок: "Надеюсь, Бог ей поможет".