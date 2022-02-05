Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая заболела коронавирусом и вместе с одномесячной дочерью Лизой попала в больницу, рассказывает поклонникам о ходе болезни. Заметим, что в Романа также подтвердили Covid-19, но он лечится дома.

Так, Иванка пожаловалась поклонникам на новые проблемы со здоровьем.

"Меня вчера начал живот болеть очень, а сегодня уже так болит, что не выдерживаю! Малышка с рук не слезает, уже третью ночь ходим по палате туда-сюда. Надеюсь, что сегодня смогут пустить домой ... Если сегодня еще целый день и вечер на руках будет, то я точно отсюда не выйду, а выползу", - пожаловалась Иванка поклонникам.

Напомним, что 30 декабря 2021 года жена Сасанчина родила девочку Лизу. Иванке были вынуждены сделать кесарево сечение, поэтому она еще не успела восстановиться.

Ранее Politeka сообщала, что пораженный вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке: "Еще одного бейбика".

Напомним, что Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина.

Также Politeka писала, что вирус достался семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок: "Надеюсь, Бог ей поможет".