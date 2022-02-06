Как сообщает Politeka.net, сейчас Ким Кардашьян готовится к выпуску новой коллекцией одежды, поэтому начала активнее устраивать фотосессии в первых наработках. В этот раз модель блистала в маленьком розовом купальнике, едва прикрывающем фигуру.

«Твои изгибы говорят сами за себя — подчеркни их в ультра-лестных мини-вырезах в моем купальнике» - цитируя слова Ким, сказано в подписи к новому товару. К слову, Ким уже давно занимается рекламой сама и лично примеряет новые образы для всяких фотосессий.

«Цель тела и внешний вид на идеальность; такая романтичная; мне очень нравится; оценивайте ее всю🙌🙌; Вау 😮; Я получил этот набор 💕 розовый ангел💕; Девочка Барби❤️Пополните запас комбинезона, пожалуйста😢; счастливой субботы для тебя Ким; Просто великолепно!; так великолепна!!; сделай купальник пожалуйста; Так потрясающе», - пишут в сети.

Также Ким приходится иногда совмещать примерки одежды и присмотр за детьми.

Дело в том, что сейчас Ким активно развивает свой бренд одежды и разрабатывает новые модели одежды, но также артистке нравится и проводить время с детьми. Поэтому она изредка устраивает с ними посиделки прямо в примерочной. А после развода Канье начал протестовать из-за этого.

Напомним, Кардашьян с веселыми подругами устроила пижамную вечеринку в розовом: нескромные кадры.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в розовой маленькой пижаме не стала скрывать загорелые формы: "Лучше, чем Барби".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в сплошной коже мотивировала мудрыми словами: "Счастье – это ключ к...".