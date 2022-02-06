Как передает Politeka.net, Мадонна является всемирно популярной певицей. На своей странице в Инстаграм она часто радует своих поклонников новыми фото. На этот раз Мадонна опубликовала множество снимков, на которых предстала перед камерой в эпатажном образе под необычным освещением (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Вы в кино. Или ты смотришь фильм", — подписала свои фото Мадонна.

Фанаты певицы оставили ей множество комментариев под фото: "Горячая", "Вау, красивая, прекрасная", "Совершенство, которое говорит!! Красавица, я люблю тебя!", "Ты единственная", "Прекрасная", "Королева", "Потрясающая, как обычно", "Вау, я не соответствую твоей красоте", "И Оскар достается М", "Люблю эти фото, М", "Луч света", "Ты самая лучшая", "Икона музыки".

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