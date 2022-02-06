Как передает Politeka.net, 6 февраля состоится третий выпуск вокального шоу "Голос країни". Первыми эфирами традиционно являются слепые прослушивания: звездные тренеры набирают свои команды участников. В этом году в тренерскую команду вошли рок-музыкант Святослав Вакарчук, певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова, а также продюсер Потап.

Звездный наставник Святослав Вакарчук решил подогреть интерес публики и разместил новое фото у себя в Инстаграм.

На снимке лидер "Океан Эльзы" взобрался на спинку красного кресла и выставил ноги на пульт. Довольный Вакарчук показал распространенный жест, означающий успех или победу, а также он является символом проекта. Артист направил большой и указательный палец вверх.

«Сегодня вы увидите очередной эпизод "слепых прослушиваний" Голоса країни. Вас удивят не только голоса, но очень милые существа с неожиданными именами», - загадочно подписал снимок Вакарчук.

Напомним, лидер "Океана Эльзы" не смог совладать с эмоциями на "Голосі країни"

Как сообщала Politeka, Вакарчук неожиданно пришел на "Голос країни" не один

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