Как сообщает Politeka.net, скандально известная блогерша, одна из самых популярных Инста-див в Украине Соня Стужук рассказала, как из-за своей глупости получила химические ожоги на коже. Отметим, недавно девушка отреагировала на критику ее сделанного бюста в сети.
Соня часто показывает в Инстаграм разные моменты из жизни, рассказывает о себе и показывает своих троих детей. Нередко ее обвиняют в чрезмерной любви к фотошопу и удивляются Сторисам в соцсети.
В этот раз Стужук рассказала о неловком случае:
Периодически Стужук мажет кожу специальным кремом, который имеет лечебный эффект. Но в этот раз она заказала его в другом месте.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Народный артист отправился в мир иной, проиграв битву с болезнью: "Отдохни среди звезд, Маэстро"
Каминская из "НеАнгелов" превратилась в копию Билык после смены имиджа: "Слава, со скулами перебор"
Жара накроет Украину с новой силой, появился прогноз на лето: "Июнь будет отличаться..."
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
"Я не знала, что, оказывается, крема и косметику могут подделывать. У меня случился и химический, и термический ожоги. Кожа вся сожжена. У меня какая-то аллергия пошла, какой-то дерматит. Теперь мне нужно все это восстанавливать минимум две недели. Лицо все облазит, воспалено и болит", — рассказала блогерша.
Ранее мы писали, в сети не обошлось и без очередного скандала ради славы. Анна Тринчер показала скрины с переписки со своим хирургом. Он упомянул неудачную операцию по увлеичению бюста у другой блогерши - Софиии Стужук. Последняя поспешила с ответом и выставила у себя в Инстаграм видео (пролистайте пост вправо до последнего ролика - прим.ред.)
Напомним, Тринчер перенесла пластическую операцию, Ксения Мишина решила не молчать: "Я вижу это так...".
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".
Также Politeka писала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".