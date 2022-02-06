Популярная блогерша рассказала о том, как получила ожоги из-за поддельного крема и

Как сообщает Politeka.net, скандально известная блогерша, одна из самых популярных Инста-див в Украине Соня Стужук рассказала, как из-за своей глупости получила химические ожоги на коже. Отметим, недавно девушка отреагировала на критику ее сделанного бюста в сети.

Соня часто показывает в Инстаграм разные моменты из жизни, рассказывает о себе и показывает своих троих детей. Нередко ее обвиняют в чрезмерной любви к фотошопу и удивляются Сторисам в соцсети.

В этот раз Стужук рассказала о неловком случае:

Периодически Стужук мажет кожу специальным кремом, который имеет лечебный эффект. Но в этот раз она заказала его в другом месте.

"Я не знала, что, оказывается, крема и косметику могут подделывать. У меня случился и химический, и термический ожоги. Кожа вся сожжена. У меня какая-то аллергия пошла, какой-то дерматит. Теперь мне нужно все это восстанавливать минимум две недели. Лицо все облазит, воспалено и болит", — рассказала блогерша.

Ранее мы писали, в сети не обошлось и без очередного скандала ради славы. Анна Тринчер показала скрины с переписки со своим хирургом. Он упомянул неудачную операцию по увлеичению бюста у другой блогерши - Софиии Стужук. Последняя поспешила с ответом и выставила у себя в Инстаграм видео (пролистайте пост вправо до последнего ролика - прим.ред.)

Напомним, Тринчер перенесла пластическую операцию, Ксения Мишина решила не молчать: "Я вижу это так...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".