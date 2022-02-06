Как пишет Politeka.net, 48-летний популярный украинский исполнитель, автор многих хитов Александр Пономарев порадовал публику новым фото в своем микроблоге в Instagram.
Популярный украинский артист показал, как проводит время со своей любимицей.
"Рассказываю Ши о планах на следующую неделю! Слушает, корректирует, советует хороший вечер", - написал Александр Пономарев.
Александр Пономарев показал фотографию. На которой сидит вместе со своей домашней любимицей за столом в ресторане. Можно заметить, что у Ши интересная прическа.
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Фотография вызвала живой интерес фолловеров артиста.
«Они такие, умеют слушать и давать нам советы», «Хорошего вечера», «повезло Вам, Александр», «Вы Имеете Лучшего собеседника и Друга! Хорошего Вам с Ши вечера», - пишут в комментариях к посту Александра Пономарева.
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