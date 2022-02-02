Відомий український співак Олександр Пономарьов заінтригував появою з відомими співаками DZIDZIO (Михайло Хома) і Alekseev (Микита Алексєєв).

Олександр Пономарьов вже десятки років в українському шоу-бізнесі, його творчість люблять слухачі, але артист не збирається зупинятися на досягнутому, пише Politeka.net. Співак записує нові хіти самостійно, або в компанії колег.

Так, Олександр Пономарьов заінтригував новим кадром, зробленим у звукозаписній студії. На фото співак позував в кампанії відомих артистів DZIDZIO (Михайло Хома) і Alekseev (Микита Алексєєв). Всі вони стояли біля пульта і посміхалися.

"Перший день нової роботи, результат якої Ви незабаром зможете побачити на моєму YouTube! Це квартет! Хто четвертий? Що думаєте?", - написав Олександр Пономарьов.

За 25 хвилин публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.

"🙌Артем Пивоваров @pivovarovmusic ?", "Інтрига", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександр Пономарьов не вперше працює в компанії DZIDZIO і ALEKSEEV. Першого березня 2021 року вони разом з Артемом Пивоваровим записали пісню "Чому". Кліп потрапив в тренди Ютуб і зібрав більше восьми мільйонів переглядів.

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