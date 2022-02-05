Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов - знаменитий український співак, який має звання Народного і Заслуженого артиста України. Зірка нещодавно записав спільну пісню з Михайлом Хомою, солістом гурту Дзідзьо. Презентували композицію "Пазли" Артисти на платформі Ютуб. І тепер Олександр вирішив поділиться досягненням з Михайлом, поділившись публікацією в Instagram.
На фото артисти стояли в чорних костюмах і обіймалися.
"3 млн переглядів пісні #пазли на моєму YouTube! Спасибі, Друзі! Йдемо далі!",- було написано в публікації.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Супер, вітаю", "Супер", " Ось це Хома схуд", " вітаю! Неймовірно красива пісня".
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