Олександр Пономарьов поділився спільним досягненням з солістом групи Дзідзьо Михайлом Хомою, поділившись новим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов - знаменитий український співак, який має звання Народного і Заслуженого артиста України. Зірка нещодавно записав спільну пісню з Михайлом Хомою, солістом гурту Дзідзьо. Презентували композицію "Пазли" Артисти на платформі Ютуб. І тепер Олександр вирішив поділиться досягненням з Михайлом, поділившись публікацією в Instagram.

На фото артисти стояли в чорних костюмах і обіймалися.

"3 млн переглядів пісні #пазли на моєму YouTube! Спасибі, Друзі! Йдемо далі!",- було написано в публікації.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Супер, вітаю", "Супер", " Ось це Хома схуд", " вітаю! Неймовірно красива пісня".

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