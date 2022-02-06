Как передает Politeka.net, судья "МастерШефа" Татьяна Литвинова поделилась трагической новостью на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня не стало Папы… Он не дожил 10 дней до 81 года. Последние 10 лет были очень тяжелыми для нас. 5 инсультов, инфаркт, ампутация. Сиделки, реабилитации, мрт, анализы, реанимации… Последние годы нас очень сблизили, папуль. Я навсегда останусь твоим белокурым ангелом, а ты, моим самым лучшим Пунечкой», - написала она.

Татьяна Литвинова обратилась к отцу со словами благодарности.

«Спасибо за жизнь. За заботу. За то, что я стала такой сильной и смелой девочкой. Ты гордился мной, я знаю! А мне так нравилось, как ты умеешь радоваться и смеяться! Ты очень любил жизнь и боролся до последнего, как настоящий герой! Мне будет тебя не хватать, пап. Верю, что в твоём новом мире тебе будет лучше», - добавила судья «МастерШеф».

Фолловеры Татьяны Литвиновой пишут ей слова поддержки и соболезнования.

«Держитесь. Я думаю, что наши близкие живы, пока мы их помним», «Самые искренние соболезнования!!! У вас появился сильнейший ангел-хранитель!!! Это я точно знаю», «Светлая память вашему папочке😢🙏🙏🙏Крепитесь», «Примите самые искренние соболезнования. Царствие небесное Вашему папочке», - пишут в комментариях.

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