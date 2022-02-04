Шеф-повар с мировым именем и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво уже около полугода интригует украинцев своей новой пассией - до этого он ни разу не показывал ее лицо.

Так, Хименес-Браво, которому недавно исполнилось 50 лет, опубликовал интригующий кадр в своих "сториз" в Инстаграм, на котором предстал в обнимку со своей девушкой, передает Politeka.net.

Оба они были в белых халатах и позировали, стоя у большого зеркала. Эктор со спины обнял возлюбленную за плечи, а та в это время фотографировала их отражение на телефон. Судья "МастерШеф" склонил голову, частично спрятав лицо за ее шикарными черными волосами. К сожалению, полностью рассмотреть лицо девушки невозможно, так как оно скрыто за мобилкой.

"Доброй ночи", - подписал Хименес-Браво, а также добавил красное сердечко на уровне груди красотки.

О возлюбленной Эктора известно немного. Скорее всего, она является украинкой, так как судья "МастерШеф" посвятил несколько постов в соцсети теме, чем украинские женщины лучше канадок и других (у шеф-повара есть дом в Канаде и он много времени проводит там).

Ранее Хименес-Браво рассказывал, как познакомился с девушкой в Тиндере (глобальной платформе для онлайн-знакомств). Свидание окончилось удачно.

"Это была просто одна встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив. Так что спасибо, Тиндер", - делился шеф-повар.

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