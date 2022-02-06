Как пишет Politeka.net, 32-летний актер Тарас Цымбалюк, который засветился в сериалах «Поймать Кайдаша» и «Крепостная» рассказал, как ему удается поддерживать себя в замечательной форме.

Тарас Цымбалюк утверждает, что практически не придерживается диеты и может позволить себе полакомиться всем, чего захочет.

«Форма держится благодаря регулярным тренировкам», - уверяет артист.

Тарас Цымбалюк также поделился важным приемом, которые делает тренировки эффективнее.

«И еще, когда каждая тренировка начинается с пресса, низ живота (а это самое проблемное место у большинства мужчин) легче держать в форме! Проверено несколькими годами практики!» - уверяет актер.

Ранее Тарас Цымбалюк рассказывал, что его стандартная тренировка по времени занимает 1 час 20 минут. Обычно он качает по две группы мышц.

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