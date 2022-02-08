Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной украинской телеведущей. Также, у неё есть своё шоу на youtube-канале "Экзамен", в котором она берет интервью у звезд шоу-бизнеса. Недавно у неё получилось поговорить с Еленой Кравец, которая долго не решалась приходить к ней.

"Мы уговаривали прийти в "Экзамен" с первого дня выхода. 3 года. Она всё время в жестком отказе. Человек не всегда готов говорить откровенно. А все уже знают, что идешь в "Экзамен", будь готов, что я всё равно туда влезу. Какой бы я не была нежной, душевной. Я всё равно туда пойду. Некоторые люди не обнаруживают в себе эту готовность", — описала Маша Ефросинина.

"И я вижу, вот, она заходит и я вижу, что она волнуется. По-настоящему, по-женски. Она прям так волнуется, Андрей. Я просто понимаю, что мне хочется её обнять, выключить камеры и сказать - поехали выпьем", — выдала Маша Ефросинина.

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