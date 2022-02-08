Участник проекта «Голос Діти» Михаил Цар вернулся на «Голос країни» и рассказал, как сложилась его жизнь после первого участия в шоу.

Как пишет Politeka.net, 21-летний Цар снова выступил на сцене вокального шоу после того, как покорил зрителей проекта «Голос Діти» в возрасте 14 лет.

В прошлый раз Цар дошел до самого финала детского шоу под руководством Натальи Могилевской, однако тогда уступил победу Роману Сасанчину. С ними в сезоне участвовала и популярная сейчас певица и актриса Анна Тринчер, в которую Михаил был влюблен. Цар на всю страну заявил о своих чувствах к девушке, а Тринчер пообещала, что будет помнить его всегда.

После проекта Михаил продолжил петь и даже ездил в тур с Потапом, однако в 16 лет его голос начал меняться, и это выбило парня из колеи. Тогда Цар решил оставить пение и жить обычной жизнью. Сейчас он работает менеджером в мебельном магазине, однако в последнее время тяга к музыке вновь дала о себе знать.

Михаил рассказал, что он стал снова играть на фортепиано, петь и писать песни. Парень считает, что все-таки сможет стать известным артистом.

«Для меня "Голос країни" — площадка, которая собирает в себе очень много крутых, креативных людей и музыкантов. Это хороший старт для начинающего артиста, который мечтает о большой сцене. Я уже далеко не тот маленький Миша, который был на детском "Голосі"», - заявил исполнитель.

Он пришел на 12-й сезон «Голосу країни» и привлек внимание Святослава Вакарчука на слепых прослушиваниях. Лидер «Океана Эльзы» нажал красную кнопку.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский вышел на связь и попросил помощи.

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала, каким Вакарчук оказался на самом деле.

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