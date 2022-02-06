Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский прославился как победитель 11-го сезона вокального шоу "Голос країни". Недавно, артист попрощался со своими поклонниками и рассказал, что у него случилась проблема, однако какая, он не раскрыл. Из-за неё он больше не может сидеть в социальных сетях, пока она не решится.
На этот раз Лазановский вышел на связь спустя некоторое время и выразил свою благодарность поклонникам, однако всё еще не выдал, в чем дело. Также, он написал о том, что ему понадобится помощь.
"Спасибо всем за поддержку и волнение. Ничего серьезного. Но я вынужден буду вас попросить о небольшой помощи", — выдал Сергей Лазановский.
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Напомним, недавно Лазановский снова вернулся на шоу "Голос країни", однако не в роли исполнителя, а в качестве ведущего бекстейджа вместе со своей коллегой.
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