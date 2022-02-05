Известная певица и тренер шоу "Голос країни" Ольга Полякова заговорила о взаимоотношениях со Святославом Вакарчуком и каким он оказался на самом деле.

Как передает Politeka.net, популярная певица Ольга Полякова стала наставником в новом 12-ом сезоне проекта "Голос країни". Также тренерами проекта стали Надя Дорофеева, Потап и Святослав Вакарчук. Во время прямого эфира, который певица вела в Инстаграм с известным продюсером Владимиром Завадюком, рассказала, чего боялась прийдя на "Голос країни" и каким на самом деле оказался Святослав Вакарчук (чтобы посмотреть эфир полностью, доскролльте до конца страницы).

"Когда я шла на "Голос країни", то очень боялась Святослава Вакарчука", — призналась Ольга Полякова.

Полякова рассказала, что является поклонницей группы "Океан Эльзы" и часто посещала их концерты. Из-за этого ей казалось, что он свысока может относиться к ней.

"Со Святославом я около десяти лет ходила в один спортзал. Мы каждое утро здоровались, а после тренировок прощались, и больше у нас не было ничего общего. Но на съемках мы очень сблизились, он оказался очень трогательным и крутым мужчиной. Я подарила ему сыр, который приготовила своими руками", — рассказала Полякова.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией эфира: "Оля, я за вас", "Всегда смотрю вас, вы открытая и смотрела вас. У нас такие таланты в нашей любимой Украине", "Оля вы на голосе лучшая. Посмотрите ваша команда победит! Удачи!", "Очень интересно было. И искренне. Спасибо за эфир", "Только из-за вас и смотрю", "Полякова суперская! очень нравится она ! Умничка!", "Оля, вы умная, граммотная, с большим чувством юмора, прямая,очень интересная личность, все шоу с вами просто огонь. Очень хочется быть похожей на вас) Вы эти шоу проживаете через себя и это чувствуется. Где вы, там и рейтинги)".

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