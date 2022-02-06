Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский продюсер и артист. Звезда стал популярным благодаря дуэту "Потап и Настя", а сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом ПТП. Артист в 2022 году решил вернутся на проект "Голос країни", где занял кресло тренера вместе с Надей Дорофеевой, Святославом Вакарчуком и Олей Поляковой. На новом фото в Инстаграм Потап показал стильный образ для шоу.
На фото артист был в стильном пиджаке и бейсболке. Алексей сидел в тренерском кресле с красной кнопкой.
"Сегодня вечером ! Не пропустите! Голос! Сегодня продолжение Вашего любимого вокального сериала #голоскраїни", - написал Потап в посте.
Владимир Завадюк, продюсер проекта, сразу оценил фото, поставив смайлик огня.
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Фанаты, включая Санту Димопулос, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Болею за вашу команду", "Круто", "Я как раз думал о Потапе и здесь он появляется! И тут я подумал столько людей каждый день думают или говорят о Потапе", "Очень сильно ждём!!".
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