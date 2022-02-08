Как передает Politeka.net, Андрей Задворный стал победителем второго сезона проекта "Холостячка", где участники боролись за сердце певицы Златы Огневич. Однако, спустя месяц после финала он расстался с артисткой. На своей странице в Инстаграм Задворный рассказал о том, что его пригласили на съемки нового проекта "Танцы", где он будет иметь возможность пообщаться с известными людьми и посмотреть, как проходит процесс.
"Необычные ощущения быть в качестве участника, а ходить за кулисами на расслабоне. И самое главное это знакомство с новыми, яркими, интересными людьми личностями. Поэтому сегодня воспользуюсь приглашением и поеду на "Танцы", — поделился Андрей Задворный.
Также, за кулисами проекта он встретился с экс-финалистом шоу "Холостячка" и другом Дмитрием Шевченко.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"Холостяк" Макацария похвастался худенькой 19-летней невестой: "Когда свадьба?"
Победитель "Голосу країни" Лазановский вышел на связь и попросил помощи: "Вынужден буду..."
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха: кадры
Также с ними засветился Васко Младенов, с которым они вышли на сцену проекта и устроили "бардак".
"Я лезу в финал", пошутил Задворный и продолжил подниматься на высоту.
Ранее сообщалось, Задворный после разрыва с Огневич раскрыл, чем руководствуется в жизни: "Всегда ты сам"
Politeka рассказывала, Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому: "Ты выбрала Задворного..."
Также, победитель "Холостячки" Задворный неожиданно появился в компании другого участника шоу: "Начался новый период"