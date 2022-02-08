Как передает Politeka.net, Андрей Задворный стал победителем второго сезона проекта "Холостячка", где участники боролись за сердце певицы Златы Огневич. Однако, спустя месяц после финала он расстался с артисткой. На своей странице в Инстаграм Задворный рассказал о том, что его пригласили на съемки нового проекта "Танцы", где он будет иметь возможность пообщаться с известными людьми и посмотреть, как проходит процесс.

"Необычные ощущения быть в качестве участника, а ходить за кулисами на расслабоне. И самое главное это знакомство с новыми, яркими, интересными людьми личностями. Поэтому сегодня воспользуюсь приглашением и поеду на "Танцы", — поделился Андрей Задворный.

Также, за кулисами проекта он встретился с экс-финалистом шоу "Холостячка" и другом Дмитрием Шевченко.

Также с ними засветился Васко Младенов, с которым они вышли на сцену проекта и устроили "бардак".

"Я лезу в финал", пошутил Задворный и продолжил подниматься на высоту.

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