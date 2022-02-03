Победитель шоу "Холостячка-2" бизнесмен Андрей Задворный рассказал о своих жизненных принципах и о том, как важен опыт, ведь именно на него нужно опираться.

Андрей Задворный после победы на шоу, где героиней была певица Злата Огневич, стал набирать популярность в соцсети передает Politeka.net.

В своем Инстаграм бизнесмен делится разными мыслями. В этот раз победитель "Холостячки" решил поделиться своими жизненными принципами, которые помогают ему менять жизнь.

В частности, Андрей Задворный опирается на опыт, но при этом оставаться гибким к изменениям и проводит ревизию взглядов, а также быть сильным, и слушать разные точки зрения.

Также Андрей Задворный отметил, что его взгляды и опыт меняется, а принципы остаются неприкосновенными, и именно это играет решающую роль.

"В своей зоне ответственности полагаться только на себя или на исключительных людей (их много не бывает). Помнить, что твое нужно только тебе. В конце цепочки ответственных за твою жизнь всегда ты сам", - добавил бизнесмен, который, к слову, практически сразу расстался со Златой Огневич.

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