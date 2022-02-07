Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик вместе с семьей отправился отдыхать на Мальдивы. Его жена - Ирина Демичева опубликовала на своей странице в Инстаграм новые фото и видео, где показала своего сына - Даню, который нашел себе "друга". Маленькая ящерка поселилась у него в волосах, и сын Монатика дал ей имя "Энканто".

"Вчера наш ❤️‍🔥 папа радовался от встречи с черепахой 🐢 "ЧЕРЕПАХА!!!!", а сегодня сбылась мечта Данечки: маленькая ящерица подружилась с ним и поселилась в его волосах🦎 назвал ее - Энканто. Он так мечтал иметь талант говорить с животными, верит, что он у него появился ❤️‍🔥🏝☀️ Мріяти не шкідливо 💕🦎🐢🏝 пусть и ваши самые заветные мечты осуществляются", - пожелала жена Монатика.

Поклонники звездной семьи оставили множество комментариев под публикацией: "Такой золотуля", "Вау", "Очаровашка такой", "Класс", "Пупсик сказочный", "Какой сладкий", "Малыш", "Какая прелесть", "Какой же он чудесный", "Такой хороший", "Какие красавчики ваши мальчишки", "Гнездо ящерица выбрала в отличном месте", "Какой классный у вас человечек растет".

Также, сын Монатика удивил Екатерину Кухар, Иванну Онуфрийчук, Соню Плакидюк и Санту Димопулос.

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