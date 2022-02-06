Жена Дмитрия Ирина, которая является одним из менеджеров проекта MONATIK, опубликовала у себя в Инстаграм снимок, на котором позировала вместе с мужем и маленькими сыновьями на настоящей подводной лодке, хоть и "мини", передает Politeka.net.

Семья певца сейчас отдыхает на Мальдивах, куда отправились сразу же после Майами, США.

На фото на первом плане сидели Ирина и Дмитрий, а позади них выглядывали их дети. Судя по довольным лицам, путешествие в океанскую пучину им очень понравилось.

"Новый день - новая жизнь! Впервые плавали всей семьей на подводной лодке, рассматривая подводный мир - истинный космос. 🐡🐠🐟🦀🐙🦞 Вселенная восхитительна 😍🙏🏾🌍", - поделилась жена Монатика.

Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:

"Ваааау!! Поднять перискооооп 😄"; "Настоящие путешественники, классно, здорово 🥰"; "Как красиво 🐟"; "Да, это супер опыт! ❤️"; "Нептуна видели?"; "😍вау, проплывая мимо вашего отеля, видела эту подводную лодку 😍и тоже захотелось попробовать семьей, но уже в следующий раз, отдых подошёл к концу 😔"; "Восхитительно и невероятно❤️😍".

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