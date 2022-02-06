Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram жена 35-летнего популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина Монатик (в девичестве Демичева) часто делится не только фотографиями с мужем и сыновьями Даниилом и Платоном, а и публикует личные фото.
На этот раз Ирина опубликовала новое фото с мальдивского пляжа. Жена Монатика была в прозрачных очках с черной оправой и в леопардовом купальнике, который выгодно подчеркнул ее формы.
"С дикой стороны 🐅🐾🐾", - написала Ирина Монатик.
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На фото отреагировала известная украинская певица Надя Дорофеева, которая поставила смайлик ❤️.
Поклонники сделали ей много комментариев.
"Ну какая же потрясающая девочка ❤️", "Ой йой йой 😍😍😍🔥🔥", "😍😍😍😍😍😍леопардица", "Красивая😍", "Ирочка! Столько красоты в одном человеке! ❤️❤️🔥 ", "Ну ты прям🔥🔥🔥 😍 ", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что жена Монатика покорила видом на пляже и грандиозными планами с мужем: "Вселенная вся твоя".
Напомним, что Монатик рассмешил украинцев "страданиями" на Мальдивах: "Ох, как хочется...".
Также Politeka писала, что "Должна носить только мини": жена Монатика покрасовалась в купальнике, Дорофеева оценила.