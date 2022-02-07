Украинцы усомнились в непредвзятости тренеров проекта «Голос країни» после того, как все четверо знаменитостей единогласно поддержали дочь Константина Меладзе.

Как пишет Politeka.net, своей реакцией зрители поделились на странице проекта в Инстаграм. В 12-м сезоне проекта засветилась 17-летняя Лия Меладзе, которая заявила, что мечтает выступать на сцене и впечатлить своего звездного отца.

Во время слепых прослушиваний девушка исполнила песню Hallelujah, впечатлив Святослава Вакарчука, Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа настолько, что все четверо тренеров нажали красные кнопки и повернулись к исполнительнице.

И хотя по правилам тренеры не могли знать личность участника за своей спиной, многие украинцы в Сети считают, что все было подстроено, а Лие подыграли из-за ее происхождения.

«Ерунда, простите. Хотя бы произношение можно было не такое деревянно», «Мне кажется, слабенько, но чувственно», «Уже начали рекламную компанию. Несчетное количество раз повторили где только можно, что она дочь Константина Меладзе. Это дискриминация по отношению к другим участникам», «Очень наигранно вели себя судьи... Простите, но актеры из них никакие», «Талантливая девочка, очень понравилось», «Мне всё понравилось, не увидел никакой наигранности», - пишут люди.

Напомним, дочь Меладзе не сдержала слез на "Голосі країни" с Вакарчуком и Поляковой.

Как сообщала Politeka, украинцы назвали своего фаворита в новом сезоне "Голосу країни".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана неожиданно вышла на сцену "Голос країни".