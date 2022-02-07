Как сообщает Politeka.net на официальной странице 12 сезона вокального шоу "Голос країни" в Instagram часто публикуют короткие ролики с выступлениями участников. На этот раз на странице опубликовали выступление талантливой белоцерковчанки Натальи Николаенко, которая спела популярную среди молодежи песню Лилу45 "Восемь" (чтобы посмотреть видео доскрольте книзу).
"Популярный трек "Восемь" в исполнении молодой певицы Натальи Николаенко зазвучал на "Голосі країни" ",- написали на странице.
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В комментариях мнения поклонников разделилось, но были и такие, кто считает, что Наталья может выиграть в шоу.
"Песня какая-то дичь", "Разочаровало меня это шоу "Голос Країни"((((", "что случилось с шоу "Голос"?", "А вот и первый претендент на победу. Выступление Наташи это пока лучшее, что было в этом сезоне в "Голосі країни 😍👍 ", "Очень классная подача 🔥 ", "Она чрезвычайно крутая и самобытная", - написали в сети.
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