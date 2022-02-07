Талантливая Наталья Николаенко из Белой Церкви, которая пришла на шоу "Голос країни" и спела песню современной украинской исполнительницы Лилу45, развернула все четыре тренерских кресла.

Как сообщает Politeka.net на официальной странице 12 сезона вокального шоу "Голос країни" в Instagram часто публикуют короткие ролики с выступлениями участников. На этот раз на странице опубликовали выступление талантливой белоцерковчанки Натальи Николаенко, которая спела популярную среди молодежи песню Лилу45 "Восемь" (чтобы посмотреть видео доскрольте книзу).

"Популярный трек "Восемь" в исполнении молодой певицы Натальи Николаенко зазвучал на "Голосі країни" ",- написали на странице.

Девушка смогла развернуть кресла всех четырех тренеров, но в конце концов выбрала Надю Дорофееву.

В комментариях мнения поклонников разделилось, но были и такие, кто считает, что Наталья может выиграть в шоу.

"Песня какая-то дичь", "Разочаровало меня это шоу "Голос Країни"((((", "что случилось с шоу "Голос"?", "А вот и первый претендент на победу. Выступление Наташи это пока лучшее, что было в этом сезоне в "Голосі країни 😍👍 ", "Очень классная подача 🔥 ", "Она чрезвычайно крутая и самобытная", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что "Навсегда останется в моем сердце": жена победителя "Голосу країни" Сасанчина растрогала семейным фото.

Напомним, что экс-подопечная Олега Винника из "Голосу країни" похвасталась новым триумфом: "Счастлива, что...".

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA заинтриговала зрителей "Голосу країни", кого вернут на проект: "Второй шанс".