Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали забавное видео, которое является фрагментом с концерта. В ролике актеры, которые играют семейную пару, пришли в ресторан отметить годовщину.
Как видно в ролике, супругов на сцене сыграли Виктория Булитко и Александр Бережок. Пара сидит за столиком в ресторане, и Саша сообщает возлюбленной, в этом же заведении есть его бывшая. Вику такая информация весьма удивила, так как они с мужем вместе едва ли не с первого класса. Затем Булитко заявляет, что хочет устриц, как едят за соседним столиком, на это Бережок ей предлагает их украсть.
"Давно знакомая нам пара – Саша и Вика решили встретить годовщину свадьбы в ресторане! Вернее, Вика решила, а Саша об этом ничего не знал! Чем обернется этот вечер?", - заинтриговали в подписи к публикации.
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