На сцене "Дизель шоу" можно встретить самых разных героев - роли, достающиеся актерам, так же многогранны, как и сама жизнь, персонажи легко узнаваемы и любимы.

В новом посте на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм поделились яркими фото с "барменом" Евгением Гашенко. Актер часто играет "рубаху-парня" за стойкой у бара, передает Politeka.net.

"Этот день должен точно когда-то стать официальным праздником в календаре – День бармена!😎 Ведь это не просто человек, который мастерски умеет разливать алкоголь по бокалам. Но ещё и лекарь душ, который терпеливо выслушает всё о ваших проблемах и переживаниях😏 По крайней мере в сериалах и номерах от «Дизель Студио» бармены именно такие. А ещё они очень юморные😁", - говорится в описании.

Также на кадрах засветились актеры "Дизель шоу" Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Маруся Грицук и Александр Бережок.

Пользователи выразили свое мнение в комментариях:

"Тогда я иду к вашим барменам😂"; "❤️🔥точно-точно❤️👏🔥"; "Спасибо Вам большое за веселье, радость и хорошее настроение!!! Это большая работа! Очень благодарен, от всей души!!!".

Отметим, 40-летний Евгений Гашенко давно знаком с другими звездами "Дизель шоу". В 2000 году вместе с Егором Крутоголовым (художественный руководитель проекта) и Михаилом Шинкаренко создал команду КВН «Дизель». А в 2015 году стал регулярно появляться на сцене "Дизель шоу", которое только-только появилось на ТВ.

Напомним, в "Дизель шоу" раскрыли сюжетные повороты в новых "Папаньках" с Крутоголовым и Сморигиным: "Не ожидали такого?"

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель Шоу" устроили "сыр-бор" из-за Веры Брежневой: "Сложно поверить"

Также Politeka писала, что в "Дизель шоу" открыли украинцам печальную правду об их любимчиках: "Плакала, когда узнала"