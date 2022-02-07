Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина Екатерина Кухар, поделилась интересным постом на своей странице в Инстагарм.

Балерина решила поговорить о пользе чтения, отметив, что оно снижает стресс, развивает интеллект, расширяет кругозор, а также помогает в трудных ситуациях принимать правильное решение.

Екатерина Кухар уверена, что «в ближайшем будущем без чтения, будет крайне трудно добиться успеха в этом стремительно меняющемся мире. Может, конечно, вам кажется, что всё это ерунда. Но факты говорят о том, что без чтения никак не возможно заставить свой мозг справляться с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь, потому что книга учит играть в долгую».

Поэтому очень важно приучать к чтению детей. Екатерина Кухар рассказала, что они с мужем пользуются такими приемами:

читать вместе перед сном;

подбор книг по интересам;

собственный пример;

интерактивные книги;

просмотр фильмы/мультфильмы снятых по книгам и сравнение, учат замечать детали и анализировать.

Также Екатерина Кухар отметила еще один интересный нюанс касаемо пользы чтения.

«И есть еще один поразительный бонус, о котором редко вспоминают, говоря о пользе чтения. Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни и читающие люди гораздо меньше подвержены лишнему весу», - добавила балерина.

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