Как сообщает Politeka.net, 17-летняя дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе Лия стала участницей "Голосу країни". Девушка не пустила отца в группу поддержки в закулисье шоу, и рассказала, что не хотела этим привлекать излишнее внимание. А интервью Кате Осадчей юная певица прокомментировала свои отношения с новой женой звездного отца певицей Верой Брежневой.

Осадчая спросила у Лии, какие у нее отношения с новой женой отца и советовала ли ей что-то Вера Брежнева перед выступлением на сцене "Голосу країни". Надо сказать, что реакция девушки, а точнее ее выражение лица сказали все сами за себя.

"Нет. Вообще", - коротко ответила Лия и скорчила недовольную гримасу.

Отметим, что ранее на презентации нового сезона "Голосу країни", Лия уже отвечала на подобные вопросы о Брежневой. Тогда она сказала, что никак не общается с новой женой отца. А вот с самим Константином Меладзе с радостью поддерживает общение.

Напомним, Меладзе не пришел на "Голос країни" поддержать дочь Лию: выяснилась настоящая причина.

Как сообщала Politeka, "Это дискриминация": на "Голос країни" посыпались обвинения после выступления дочери Меладзе.

Также Politeka писала, что Дочь Меладзе не сдержала слез на "Голосі країни" с Вакарчуком и Поляковой: повернулись ли к ней судьи.