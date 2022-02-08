Как передает Politeka.net, Даша Квиткова стала победительницей шоу "Холостяк", где главным героем стал Никита Добрынин. Как известно, недавно они вернулись с райского отдыха на Сейшельских островах. Хоть семья уже в Украине, однако, Даша Квиткова всё еще делится невероятными фото. На своей странице в Инстаграм жена Добрынина показала необычный кадр, где пьет кокосовый сок из ореха.

"Вы же не против еще посмотреть несколько кадров с нашего путешествия?", — спросила Даша Квиткова.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Шикарное Фото", "Красотка", "Вау", "Райское наслаждение", "Теперь это фото можно брать на рекламу баунти", "Красивая фотография", "Купальник супер, такой нежный и соблазнительный!!!!Очень нравится!", "Мечтаю тоже полететь на отдых", "Огненная", "Очень красивое фото", "Даша, ты просто красавица", "Просто ты невероятная красотка".

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