Как передает Politeka.net, победительница "Холостяка" Даша Квиткова отправилась со своим мужем Никитой Добрыниным и их сыном Львом отдыхать на Сейшельские острова. Перед отъездом, Квиткова решила поделиться последними фото роскошного отдыха на берегу океана. Она предстала перед камерой в черном купальнике, который подчеркивает её шикарную фигуру.

"со мной будет серьёзный разговор, если я не выставлю все кадры, которые успел сделать мой муж за этот отдых 😅



поэтому, почему бы не сделать третий пост за час", — подписала фото Даша Квиткова.

Под фото разгорелось обсуждение того, как найти такого мужа, который будет терпеть желание жены - делать фотографии. В ответ на это Квиткова оставила свой комментарий.

"Ой, девочки. Мой муж страдает, правда. Но я научила делать миллион фото, чтобы точно что-то выбрать", — ответила девушкам жена Добрынина.

Также, в комментариях под фото отметили, шикарную фигуру девушки: "Та норм фигура, все ок, учитывая то, что она родила полгода назад. Не придирайтесь, за собой смотрите", "Фигура просто супер", "Хотим еще таких шедевров, фигура огонь", "Очень красивая фигура, муж поймал кадр как художник, грех не показать"

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