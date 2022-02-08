Как пишет Politeka.net, певица поделилась рассказом в своем Инстаграм. Alyona Alyona, которая активно продвигает идеи боди-позитива и часто подвергалась критике из-за своего веса, призналась, что у нее есть привычка «наказывать» себя за «плохое» поведение, которое включает и переедание.

«Например, когда я переедаю или съем что-то лишнее, то чаще всего я себя наказываю голоданием, после чего срываюсь. Ем еще больше, но чувство голода абсолютно не могу успокоить. Знаю, что есть девушки, которые решают этот вопрос рвотой. Считаю, что это НЕ ОК. Я слышала достаточно таких историй и понимаю, что все эти проблемы нужно серьезно проработать», - поделилась Alyona Alyona.

Она уточнила, что много работает и сильно устает, поэтому периодически пытается подбодрить себя перекусом.

«С голодухи ем больше чем обычно, а потом понимаю «ой, переела, значит завтра есть не буду», - рассказала певица.

Однако, такой подход приводит только к ускоренному утомлению и дальнейшему «срыву» в плане еды.

«Я ем и снова себя наказываю! Замкнутый круг, из которого просто хочется выбраться», - призналась Alyona Alyona.

В комментариях певице посоветовали решать такую проблему с психологом.

Напомним, Alyona Alyona решилась публично рассказать о своей проблеме.

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