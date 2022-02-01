Исполнительница Alyona Alyona решила рассказать о своих проблемах со здоровьем и поделилась, что изменилось.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona стала популярной украинской исполнительницей. Звезда активно ведет Инстаграм, где в этот раз решила рассказать об антибиотиках.

"Антибиотики. Так сложилось, что с самого рождения я часто болела. Болела тяжело и приходилось принимать антибиотики. С возрастом количество болезней уменьшилась. Но традиционное представление, что если ты тяжело болеешь, то нужно употреблять антибиотики, осталось. Я все меньше хожу к врачам и все больше лече себя сама.

Было так, если я чувствую, что болезнь очень обострена - я употребляю антибиотики. НО:

Пару лет назад, мы с Жанной полетели отдыхать в Барселону. Там я почувствовала, что начинается ангина. У меня болело горло, было больно глотать. Первым же делом я полетела в местную аптеку искать антибиотик, ибо обычно я знаю, чем такое лечится.

И каким было мое удивление на то, что в Испании антибиотик без рецепта не отдается. Мне могут продать какую-то пшикалку на травах. Я сильно испугалась, что пока буду за границей, болезнь сильно обострится и я приеду еще более больной. Но эта пшикалка мне очень помогла и вылечила мне болезнь без антибиотиков, что стало для меня супер шоком.

Я задумалась над тем, сколько антибиотиков вообще я употребляю и можно вообще их употреблять без рецепта. В Украине же приобрести антибиотик проще простого. Когда привыкаешь к слабому антибиотику - ты начинаешь употреблять сильнее. И тогда, когда действительно болеешь, антибиотик просто не справляется с болезнью и ее продолжительность стает супер долгой. Еще и микрофлора повреждена", - написала исполнительница.

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